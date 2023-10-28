Умерла внучка Максима Горького актриса Дарья Пешкова

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Актриса Дарья Пешкова, внучка писателя Максима Горького, умерла на 97-м году жизни. Об этом сообщается в телеграм-канале театра имени Вахтангова.

"Ее жизнь в театре заставляет вспомнить слова Станиславского: нет маленьких ролей, есть маленькие актеры. Она до последних дней оставалась настоящим строителем театра: старомодно добропорядочным и трепетным", – говорится в сообщении.

В 1945 году актриса поступила в Театральное училище имени Б. Щукина на курс к ученице Евгения Вахтангова, народной артистке РСФСР Анне Орочко. После этого ее взяли в труппу Вахтанговского театра, где она прослужила около 75 лет.

Пешкова сыграла около полусотни ролей, среди которых значатся Катя ("Поют жаворонки"), Немка ("Идиот"), Баба ("Виринея"), Акушерка ("Анна Каренина"), Цыганка Глаша ("Живой труп"), Странники ("Пристань"), Палагея ("Люди как люди") и другие.

В 1963 году, когда восстанавливали "Принцессу Турандот", артистка исполнила роль слуги просцениума , а также следила за работой всех цанни.