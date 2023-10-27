Колумбийская модель Алехандра Вильяфанье умерла от рака в 34 года

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Колумбийская актриса и модель, победительница конкурса "Мисс Земля Колумбия" Алехандра Вильяфанье умерла на 35-м году жизни. Об этом сообщает издание El Tiempo.

Отец модели сообщил, что она ушла из жизни 21 октября после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. Как рассказывала ранее сама актриса, у нее диагностировали три опухоли в разных частях тела.

Алехандра Вильяфанье победила в национальном конкурсе красоты "Мисс Земля Колумбия" в 2014 году. В том же году она также принимала участие в международном конкурсе красоты "Мисс Земля" – она смогла дойти до полуфинала. Кроме того, Вильяфанье снялась в двух фильмах и 12 сериалах.

Ранее сообщалось, что гитарист британской трип-хоп-группы Massive Attack Анджело Брускини скончался на 45-м году жизни. В июле этого года артисту диагностировали рак легких, о чем он сообщил в своих социальных сетях.

До этого российский актер Михаил Тощев скончался в возрасте 60 лет. Его дебют в кино состоялся в 2005 году, когда в свет вышла картина "Александровский сад". В общей сложности фильмография артиста насчитывает 53 работы.