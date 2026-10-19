Свыше 1,4 тысячи рекламных конструкций сняли с деревьев в лесах Подмосковья

Фото: klh.mosreg.ru

В лесах Подмосковья за 9 месяцев 2026 года с деревьев демонтировали 1 424 рекламные конструкции. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу комитета лесного хозяйства Московской области.

Специалисты обходят земли лесного фонда ежедневно. В первую очередь они проверяют территории, примыкающие к населенным пунктам – дачным поселкам и деревням. Там часто размещают щиты, баннеры и растяжки с рекламой товаров и услуг, рассчитанной на местных жителей.

Конструкции крепят к стволам деревьев гвоздями, саморезами и проволокой. Это позволяет размножаться грибковым спорам и насекомым-вредителям. В итоге ствол постепенно разрушается, а устойчивость дерева к болезням снижается.

"Однако мы не ограничиваемся демонтажом (конструкций. – Прим. ред.), а передаем материалы в правоохранительные органы для привлечения виновных к ответственности. Штрафы ощутимые, и это далеко не самая высокая цена по сравнению с ущербом, который наносится подмосковным лесам", – сказал председатель комитета Алексей Ларькин.

Уточняется, что размещение рекламы на деревьях подпадает под статью об административном правонарушении. За это для граждан предусмотрены штрафы до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – до 40 тысяч, для организаций – до 300 тысяч рублей.

Лидерами по борьбе с рекламой в лесу среди филиалов Мособллеса стали Виноградовский (291 табличка), Сергиево-Посадский (205 табличек) и Звенигородский (98 табличек).

Ранее специалист по охране окружающей среды Мария Комбарова рассказала, что побелка стволов деревьев перед наступлением холодов сохраняет кору здоровой к весне, защищая ее от перепадов температур и солнечных ожогов. Если не обработать деревья осенью, весной они могут сильно пострадать. В марте солнце светит уже достаточно ярко, но листва еще не появилась, поэтому кора остается незащищенной.

