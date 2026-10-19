Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября, 11:48

Общество

Свыше 1,4 тысячи рекламных конструкций сняли с деревьев в лесах Подмосковья

Фото: klh.mosreg.ru

В лесах Подмосковья за 9 месяцев 2026 года с деревьев демонтировали 1 424 рекламные конструкции. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу комитета лесного хозяйства Московской области.

Специалисты обходят земли лесного фонда ежедневно. В первую очередь они проверяют территории, примыкающие к населенным пунктам – дачным поселкам и деревням. Там часто размещают щиты, баннеры и растяжки с рекламой товаров и услуг, рассчитанной на местных жителей.

Конструкции крепят к стволам деревьев гвоздями, саморезами и проволокой. Это позволяет размножаться грибковым спорам и насекомым-вредителям. В итоге ствол постепенно разрушается, а устойчивость дерева к болезням снижается.

"Однако мы не ограничиваемся демонтажом (конструкций. – Прим. ред.), а передаем материалы в правоохранительные органы для привлечения виновных к ответственности. Штрафы ощутимые, и это далеко не самая высокая цена по сравнению с ущербом, который наносится подмосковным лесам", – сказал председатель комитета Алексей Ларькин.

Уточняется, что размещение рекламы на деревьях подпадает под статью об административном правонарушении. За это для граждан предусмотрены штрафы до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – до 40 тысяч, для организаций – до 300 тысяч рублей.

Лидерами по борьбе с рекламой в лесу среди филиалов Мособллеса стали Виноградовский (291 табличка), Сергиево-Посадский (205 табличек) и Звенигородский (98 табличек).

Ранее специалист по охране окружающей среды Мария Комбарова рассказала, что побелка стволов деревьев перед наступлением холодов сохраняет кору здоровой к весне, защищая ее от перепадов температур и солнечных ожогов. Если не обработать деревья осенью, весной они могут сильно пострадать. В марте солнце светит уже достаточно ярко, но листва еще не появилась, поэтому кора остается незащищенной.

Читайте также


общество

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика