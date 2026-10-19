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19 октября, 11:22

Город

Волынскую улицу благоустроили в районе Солнцево

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

В районе Солнцево на западе Москвы завершилось благоустройство Волынской улицы, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в МАХ.

Специалисты обновили дорожное покрытие улицы. Работы провели из-за образования колейности, вызванной интенсивным автомобильным движением. Износ асфальта доставлял неудобства водителям и мог повлиять на безопасность движения.

В ходе благоустройства воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию протяженностью более 1,7 километра. На улице также установили около 30 фонарей с энергоэффективными светильниками.

На проезжей части уложили свыше 12,3 тысячи квадратных метров асфальта, нанесли разметку и установили дорожные знаки. Кроме того, заменили покрытие тротуаров на площади почти 4,7 тысячи квадратных метров и привели в порядок газоны общей площадью 9,1 тысячи квадратных метров.

В работах участвовали около 80 специалистов и 30 единиц техники, включая фрезы, асфальтоукладчики, катки, самосвалы и погрузчики.

Ранее в Кунцеве благоустроили улицу Маршала Сергеева. В ходе работ обновили дорожное покрытие, установили энергоэффективные светильники, перенесли коммуникации под землю и привели в порядок газоны. На участках с интенсивным пешеходным движением также разместили искусственные неровности для ограничения скорости автомобилей.

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