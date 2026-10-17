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17 октября, 09:10

Город

Масштабное благоустройство провели на Тарутинской улице в Москве

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Масштабное благоустройство провели на Тарутинской улице в Москве, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

На проезжей части уложили новый асфальт площадью более 6 тысяч квадратных метров. Покрытие отличается повышенной износостойкостью и способно выдерживать высокие нагрузки. Также полностью заменили покрытие на тротуарах площадью 1,7 тысячи "квадратов".

Вдоль дорог и прогулочных маршрутов установили гранитный и бетонный бортовой камень, чтобы четко разделить пешеходные и транспортные потоки. На финальном этапе работ специалисты обновили разметку. В настоящее время завершается установка дорожных знаков.

После основных работ провели озеленение и привели в порядок газоны общей площадью более 6,2 тысячи "квадратов".

Ранее в столице комплексно отремонтировали 1-й Кабельный проезд. В рамках проекта полностью заменили покрытие на проезжей части и тротуарах. Общая площадь обновленного полотна – около 10 тысяч "квадратов". Также в проезде установили фонари с энергоэффективными светильниками.

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