Пространства для спорта и отдыха появились в Перове

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Пространства для спорта и отдыха появились в двух кварталах района Перово. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Работы провели на территории между улицами Металлургов, Новогиреевской, Федеративным проспектом и 11-м проспектом Новогиреева, а также между улицами 1-й Владимирской, Плеханова, 4-м проездом Перова Поля и шоссе Энтузиастов. Там комплексно обновили детскую и спортивную инфраструктуру, обустроили места для тихого отдыха, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В первом квартале обустроили пять детских площадок с мостиками, горками, веревочными комплексами для лазания, качелями и гамаками. Существующую хоккейную коробку отремонтировали, рядом появилась теплая раздевалка. Для занятий спортом установили оборудование для воркаута, тренажеры и столы для игры в теннис.

Кроме того, организовали зоны тихого отдыха с лавочками, обновили пешеходные маршруты и установили фонари с энергоэффективными светильниками. В дворовых проездах и на тротуарах заменили асфальт, привели в порядок газоны и высадили новые деревья.

Во втором квартале появились новые детские площадки с развивающим оборудованием. Спортивные зоны оснастили тренажерами, столами для тенниса, площадками для мини-футбола и баскетбола, а также трибуной с навесом и теплой раздевалкой. Для отдыха установили качели и лавочки, разбили цветники. Кроме того, специалисты обустроили новую голубятню.

Ранее комплексное благоустройство провели в Малом Предтеченском переулке. Там сделали пешеходные дорожки, заменили дорожное покрытие и установили освещение. Также обновили 360 квадратных метров газона и проложили почти 400 метров кабельной канализации, в которую убрали воздушные провода.