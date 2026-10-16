Комплексное благоустройство провели в Малом Предтеченском переулке

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В Малом Предтеченском переулке провели комплексное благоустройство. Там обустроили пешеходные дорожки, заменили дорожное покрытие и добавили освещение, сохранив облик исторической улицы, сообщил комплекс городского хозяйства Москвы.

На тротуарах уложили асфальт общей площадью одна тысяча квадратных метров. На проезжей части полностью заменили старый асфальт, уложив 1,4 тысячи квадратных метров полотна. Разметку также обновили.

Чтобы разграничить пешеходные зоны и проезжую часть, смонтировали ограждения. Дорожные знаки установят на завершающем этапе работ.

Кроме того, в переулке обновили 360 квадратных метров газона и поставили дополнительные энергоэффективные светильники. Проложили почти 400 метров кабельной канализации, в которую убрали воздушные провода.

Ранее на юго-западе Москвы благоустроили проезд от улицы Поляны к исторической усадьбе Знаменское-Садки и популярному роднику в Битцевском парке. На участке полностью заменили асфальтобетонное покрытие площадью 2,5 тысячи квадратных метров.