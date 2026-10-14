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14 октября, 11:55

Город

В центре Москвы комплексно отремонтировали улицу Гиляровского

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили комплексный ремонт улицы Гиляровского в центре столицы. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Улица расположена в Мещанском районе, между Малой Сухаревской и Рижской площадями. По словам Бирюкова, ключевой задачей было создать комфортные условия для движения водителей и пешеходов, а также организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным узлам и социально значимым объектам.

Во время работ на всем протяжении улицы асфальтобетонное покрытие полностью заменили и на проезжей части, и на тротуарах общей площадью более 30 тысяч квадратных метров.

Как отметил заммэра столицы, для комфортной городской среды необходимо хорошее освещение. На улице поставили фонари с энергоэффективными светильниками, а нерегулируемые пешеходные переходы оснастили опорами контрастного освещения. Финалом ремонта стало озеленение – обустроили около трех тысяч квадратных метров газона.

Бирюков подчеркнул, что при выборе объектов для комплексного ремонта учитывают межремонтные сроки, состояние дорожного полотна, интенсивность движения и близость значимых объектов.

Ранее в Москве завершили комплекс работ по благоустройству шоссе Энтузиастов. Преобразования охватили магистраль длиной 8,6 километра и территорию общей площадью почти 60 гектаров. Для улучшения движения на отдельных участках скорректировали геометрию улиц.

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