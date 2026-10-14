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14 октября, 10:48

Мэр Москвы

Собянин сообщил о завершении комплексного благоустройства шоссе Энтузиастов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Комплекс работ по благоустройству шоссе Энтузиастов завершили в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Преобразования охватили магистраль длиной 8,6 километра и территорию общей площадью почти 60 гектаров. Для улучшения движения на отдельных участках скорректировали геометрию улиц, обновили покрытие проезжей части и тротуаров общей площадью более 450 тысяч квадратных метров. Под землю убрали свыше 40 километров линий электропередачи, а для отвода воды проложили дополнительную водосточную систему.

Изменения затронули и общественный транспорт. На шоссе оборудовали современные остановки, вдоль трамвайной линии устроили приподнятые посадочные платформы с павильонами. Для автобусов и электробусов введут два участка выделенных полос, которыми смогут пользоваться 11 маршрутов. На пешеходных переходах установили 42 опоры контрастного освещения, а вдоль магистрали разместили 580 энергосберегающих фонарей и уличных торшеров.

Для отдыха и прогулок обустроили общественные пространства: установили более 250 скамеек, уличных кресел, качелей и урн, разбили свыше 165 тысяч квадратных метров газона. Осенью планируется высадить еще более 800 крупномерных деревьев. Также благоустроили три сквера у домов № 5с1, 56Ас1 и 68 и дворовую территорию возле домов № 94-100 на шоссе Энтузиастов. В скверах обновили дорожки, установили освещение и скамейки, уложили газон.

Отдельно продолжается реконструкция трех путепроводов на магистрали: Горбатого, Владимирского и Дангауэровского. В рамках работ заменят балки пролетных строений, обновят мостовое полотно, переустроят сети электроснабжения и связи, а также отремонтируют трамвайные пути.

Ранее сообщалось, что в Москве с начала года изменили схему движения на 19 перекрестках в девяти административных округах, организовав там круговое движение. Такие схемы открывают дополнительные направления, сокращают объезды и равномернее распределяют транспортные потоки, а на части участков заменяют светофорное регулирование: машины проезжают перекресток по мере освобождения круга, не дожидаясь разрешающего сигнала.

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