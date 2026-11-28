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Министерство транспорта России рассматривает организацию круглогодичного судоходства в южной части Волги и на Волго-Донском водном пути. Об этом сообщил глава Минтранса Дмитрий Ядров в интервью ТАСС на XX форуме "Транспорт России".

По его словам, такая мера может поспособствовать развитию предприятий и логистической инфраструктуры вдоль рек.

Проект Ядров назвал долгосрочным. Для его реализации потребуется детальное технико-экономическое обоснование, поэтапные расчеты и выверенный подход к финансированию. При этом, отметил министр, инициатива уже прорабатывается ведомством.

Ранее сообщалось, что Минтранс планирует увеличить пассажиропоток на речных маршрутах до 36 тысяч по итогам 2026 года. Речь идет о скоростных судах проекта "Речные магистрали". Уточнялось, что пассажирские перевозки по внутренним водным путям увеличились почти на 9% за год.

