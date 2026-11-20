Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Москве построят 14 новых электросудов для столичных регулярных и прогулочных маршрутов. Соответствующее соглашение о строительстве подписано в рамках XX Международного форума-выставки "Транспорт России", передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Подписи под документом поставили гендиректор ГУП "Мосгортранс" Николай Асаул, гендиректор АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) Михаил Парнев и гендиректор ООО "Московская верфь" Илья Акулов.

Уточняется, что Мосгортранс отвечает за заказ и эксплуатацию судов на маршрутах, ГТЛК обеспечивает льготное финансирование, а "Московская верфь" занимается созданием электросудов. Строить их будут в 2027–2028 годах на Московской верфи в районе Нагатинский Затон.

"Новые суда повысят комфорт речных поездок для жителей и гостей столицы", – сказал Ликсутов.

Мощности верфи позволяют не только выпускать новые суда, но и в короткие сроки обслуживать уже работающий флот. Производство полного цикла автоматизировано: здесь режут металл, варят и собирают корпуса, оснащают суда и спускают их на воду. В поставке комплектующих задействованы около 50 тысяч человек с разных предприятий страны, на самой верфи создано более 500 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что с 2023 года на регулярных речных маршрутах Москвы совершено свыше 4,6 миллиона поездок. В завершившемся сезоне навигации обновленные Северный и Южный речные вокзалы обслуживали круизные суда более чем по 40 направлениям. Среди самых востребованных направлений были Углич, Ярославль, Мышкин, Нижний Новгород, Кострома, Плес, Санкт-Петербург и Тверь.

