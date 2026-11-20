Фото: MAX/"Московская железная дорога – филиал ОАО "РЖД"

К зимним перевозкам на Московской железной дороге (МЖД) подготовили локомотивы, электропоезда, рельсовые автобусы и скоростные "Ласточки", курсирующие на МЦК и межрегиональных маршрутах. Об этом сообщила пресс-служба магистрали.

В локомотивах заменили смазочные материалы в узлах трения на зимние, отрегулировали плотность электролита аккумуляторных батарей. Помимо этого, проверили обогрев стекол, работу стеклоочистителей и омывателей в кабинах машинистов, установили снегозащитные кожухи на тяговые электродвигатели и сформировали запас песка для лучшего сцепления с рельсами.

Отдельно обслужили 57 установок механической очистки контактной сети от гололеда и подготовили 21 вибропантограф. Эти устройства в движении сбивают наледь с контактного провода. В пригородных электропоездах оценили состояние тормозного оборудования и аккумуляторных батарей, очистили воздушные фильтры и поменяли масла. Специалисты также проверили исправность климат-систем и нагревательных элементов в калориферах.

У рельсовых автобусов дополнительно осмотрели ремни и жидкостные подогреватели дизеля. При обслуживании "Ласточек" особое внимание уделили исправности автоматических дверей, выдвижных ступеней вагонов и токоприемников. Последние будут защищать от обледенения специальной жидкостью. Для противобуксовочных систем этих поездов создали дополнительный запас песка.

Во всех составах провели генеральную уборку салонов и промывку кузовов. В холодное время года электропоезда будут обслуживать перед рейсами в цехах оттайки и экипировки, уже подготовленных к приему составов.

Ранее Октябрьская железная дорога (ОЖД) также завершила подготовку инфраструктуры к работе в зимний период. Для обеспечения стабильного движения поездов на магистрали отремонтировали почти 2 120 километров железнодорожного пути и свыше 2 000 стрелочных переводов. К уборке и вывозу снега подготовили свыше 120 снегоуборочных и снегоочистительных машин.

