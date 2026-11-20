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Уголовное дело об убийстве и повреждении имущества возбуждено после атаки украинских беспилотников на поселок Юбилейный в пригороде Луганска. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, а также тип и модель примененных дронов. Петренко отметила, что удар по гражданским объектам вновь демонстрирует пренебрежительное отношение Украины к нормам международного права и человеческим жизням. Она заверила, что все причастные к преступлению будут привлечены к уголовной ответственности.

Украинские военные нанесли прицельный удар по многоэтажному дому в Юбилейном 20 ноября. В результате три человека погибли, еще шестеро, включая ребенка, пострадали. После атаки по зданию произошло обрушение бетонных перекрытий между подъездами.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник уточнил, что под завалами могут оставаться люди. Спасательная операция на месте ЧП продолжается.