Фото: MAX/"Минобороны России"

Минувшей ночью, 20 ноября, силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в Ростовской области. Воздушные цели уничтожили в трех городах и двух районах региона, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.

По его данным, беспилотники ликвидировали над Таганрогом, Шахтами и Новошахтинском. Также атака затронула Неклиновский и Зимовниковский районы. Сведений о пострадавших среди жителей и разрушениях на земле не поступало.

Также в ночь на 20 ноября украинские беспилотники атаковали Краснодар. В городе включали сирены, а власти предупреждали об угрозе воздушной атаки и призывали жителей соблюдать меры безопасности.