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Подземные толчки магнитудой 5,6 зарегистрировали в Тихом океане неподалеку от Новой Каледонии. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

Сейсмическое событие произошло 20 ноября в 00:49 по всемирному координированному времени (03:49 по московскому времени). Очаг залегал на глубине 10 километров, а эпицентр располагался в 558 километрах к юго-востоку от Нумеа, где проживают около 94 тысяч человек.

Сведений о пострадавших и разрушениях после землетрясения не поступало.

Ранее подземные толчки магнитудой 6,6 зафиксировали в районе индонезийского архипелага. Эпицентр находился в 151 километре от города Туал с населением около 89 тысяч человек.