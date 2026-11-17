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Подземные толчки зарегистрировали в районе индонезийского архипелага в вечером 16 ноября. Их магнитуда достигла 6,6, сообщила Геологическая служба США (USGS).

По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 21:11 по всемирному координированному времени (00:11 по московскому времени). Эпицентр находился в 151 километре от города Туал, где проживают около 89 тысяч человек.

Очаг залегал на глубине 35 километров.

Ранее землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали у берегов Филиппин. Оно произошло 15 ноября в 16:41 по московскому времени в девяти километрах к востоку от города Юнион. Очаг находился на глубине около 10 километров.