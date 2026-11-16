Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэропорт Шереметьево возобновил прием и отправку воздушных судов после отмены временных ограничений. Об этом сообщила Росавиация.

Ранее меры вводили для обеспечения безопасности полетов.

При этом ограничения продолжают действовать во Внуково, Домодедово и Жуковском. Там сохраняются временные запреты на прием и выпуск самолетов.

Меры связаны с продолжающейся атакой беспилотников на Москву. По последним данным Сергея Собянина, силы ПВО уничтожили 157 БПЛА на подлете к столице.