16 ноября, 21:08Мэр Москвы
Собянин сообщил об уничтожении уже 71 летевшего на Москву беспилотника
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силами ПВО Минобороны уничтожены еще 16 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.
Мэр отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
До этого на подлете к столице ликвидировали еще 20 беспилотников. Таким образом, уже сбили 71 БПЛА.
На фоне продолжающейся атаки в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По данным Росавиации, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
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