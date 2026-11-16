Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силами ПВО Минобороны уничтожены еще 16 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

Мэр отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого на подлете к столице ликвидировали еще 20 беспилотников. Таким образом, уже сбили 71 БПЛА.

На фоне продолжающейся атаки в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По данным Росавиации, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

