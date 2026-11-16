Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичное управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование после публикаций о случае сальмонеллеза, который произошел после употребления продуктов из даркстора "ВкусВилл" на улице Барболина, доме 2. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства в мессенджере MAX.

Специалисты территориальных отделов управления в Восточном и Северо-Восточном административных округах проверяют предприятия, изготовившие указанную продукцию. Также организован комплекс противоэпидемических мероприятий.

В Роспотребнадзоре отметили, что случай зарегистрирован в системе учета инфекционных заболеваний. Ситуация остается на контроле ведомства.

Ранее москвичка Алина заявила об ухудшении самочувствия после того, как съела заказанные на работу онигири "Филадельфия" и греческий салат из "ВкусВилла". У девушки диагностировали сальмонеллез, первые симптомы появились примерно через шесть часов после еды.

Однако лабораторные исследования этих блюд, проведенные по инициативе ретейлера, не выявили отклонений по микробиологическим показателям.

