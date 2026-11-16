Фото: пресс-служба РАН

Торжественная церемония вручения премий памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) по естественным наукам началась в зале президиума Российской академии наук (РАН). Об этом сообщают организаторы мероприятия.

"На сегодняшний день лауреатами Макариевской премии по естественным наукам стали более 130 ученых России и зарубежья, премией отмечены 72 научных труда (с учетом вручения премий авторским коллективам). Труды соискателей поступают на конкурс из разных регионов Российской Федерации. В числе участников представлены лица всех возрастных категорий, в том числе пенсионеры и молодежь в возрасте до 35 лет. Конкурс традиционно отмечен весьма высоким качеством представленных работ, что делает работу экспертов особенно трудной", – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

По словам вице-мэра, поддержка правительства Москвы помогает премии оставаться одной из главных научных наград страны и популяризировать научные знания. Награда также работает на сбережение культурного и духовного наследия, укрепление межнационального и межконфессионального согласия, что особенно важно в Год единства народов России, добавил Горбенко.

Сейчас все поступающие работы рассматривают по гуманитарному и естественно-научному направлениям. Гуманитарное включает в себя семь номинаций: об истории Православной Церкви, России и русского зарубежья, Москвы и историческом краеведении, а также истории православных стран и народов. Обладателями награды становятся в том числе авторы учебников и учебных пособий, которые внесли свой вклад в науку в рамках одной из представленных номинаций. Отдельно оцениваются достижения в популяризации научно-исторических знаний, достоверном изложении истории, в изучении археологии и искусства христианства.

Естественно-научное направление включает в себя три номинации. Первая касается применения методов точных и естественных наук в изучении истории Церкви, христианских древностей и культурного наследия России, а также славянских государств. Туда также входят новейшие технологии, которые помогают сохранять наследие.

Премия была учреждена в 1882 году и по-прежнему остается одной из самых знаменитых и престижных научных наград страны. В дореволюционные годы ее получали не только богословы: отмечались особые достижения в разных областях знаний и фундаментальных наук. Основателем награды стал митрополит Московский и Коломенский Макарий (Булгаков; 1816–1882) – иерарх Русской православной церкви, историк, богослов и крупный общественный деятель своего времени.

Фонд по премиям был возрожден в 1995 году по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Его учредителями выступили РПЦ, правительство Москвы и Российская академия наук. В Комитет вошли:

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл;

Сергей Собянин;

президент РАН Геннадий Красников;

председатель Макариевского фонда митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий;

митрополит Липецкий и Задонский Арсений (Епифанов);

ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ), академик РАН Виктор Садовничий;

председатель Экспертного совета Фонда по гуманитарным наукам, академик РАН Сергей Карпов;

председатель Экспертного совета по естественным наукам, вице-президент РАН, академик РАН Валентин Пармон;

руководитель Церковно-научного центра "Православная энциклопедия" Сергей Кравец.

Ранее в столице награды вручили почетным преподавателям и работникам экономических факультетов ведущих вузов. Горожане получили звания "Почетный экономист города Москвы" и "Почетный работник образования города Москвы", а также другие награды. Соответствующий указ подписал мэр Москвы.

