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В Астане 11-классница принесла в школу нож и напала на двух одноклассниц. Об этом сообщает агентство "Казинформ" со ссылкой на департамент полиции столицы Казахстана.

Как указали в ведомстве, напавшая старшеклассница поставлена на профилактический учет, ей окажут психологическую поддержку. Родители школьницы привлечены к ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка. Пострадавшие были травмированы, но уже получили помощь медиков, их жизни ничего не угрожает.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В полиции отметили, что не разглашают другие подробности в интересах следствия. Правоохранители оценят действия охранной компании, которая обеспечивала безопасность в учебном заведении.

Ранее в румынском городе Питешти учащийся 9-го класса принес в лицей мачете и ранил двух сверстников в туалете. Его задержали после того, как двое других учеников вызвали полицию. При этом руководство учебного заведения заявило, что раньше подросток не участвовал в конфликтах.

