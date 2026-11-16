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Туристический поток из России в Индонезию вырастет на 20% после возможной отмены виз. Об этом РИА Новости заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

"На текущий момент, за первые 9 месяцев этого года, Индонезию посетили 178 тысяч граждан РФ. Это на 10% больше, чем в 2025 году", – сказал собеседник агентства.

Ранее замглавы МИД РФ Евгений Иванов рассказал, что Россия и Индонезия обсуждают введение безвизового режима. По его мнению, дискуссии могут принести результат уже до конца года.

По словам Горина, основной турпоток из России формируется на Бали. Отмена визы также может повлиять на снижение стоимости путешествия. В настоящее время отдых в Индонезии на двоих обходится в среднем от 250 до 400 тысяч рублей.

При этом значительную часть расходов составляет перелет: транзитные рейсы стартуют от 60 тысяч рублей за билет туда и обратно, а прямой перелет зачастую стоит порядка 100 тысяч рублей.

"Поэтому от количества доступа к авиационной перевозке будет зависеть и средняя стоимость путешествия. Индонезия уникальна тем, что есть различные предложения по ценовому диапазону", – заключил он.

До этого в Ассоциации туроператоров России рассказали, что быстрее всего россияне могут получить шенгенские визы в Грецию и Испанию. В Греции заявления рассматривают за две недели вместо месяца. Испанские визы некоторые туркомпании получают примерно за 14 дней, хотя раньше на это уходило около четырех недель.