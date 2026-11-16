Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Россия наращивает торговое сотрудничество с государствами Азии, Африки и Латинской Америки. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на форуме "Сделано в России", передает РИА Новости.

По словам Мишустина, переориентация российской торговли на более перспективные направления в целом подходит к завершению. Среди таких рынков он назвал страны Евразийского экономического союза, СНГ, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.

Мишустин также обратил внимание на развитие отношений с африканскими государствами. В качестве подтверждения он привел прошедший в Москве третий саммит "Россия – Африка". Премьер напомнил, что Владимир Путин высоко оценил диалог с африканскими партнерами, отметив его значительную добавленную стоимость.

Ранее Путин заявил, что товарооборот России и африканских стран в ближайшем будущем можно увеличить как минимум вдвое – более чем до 50 миллиардов долларов. В 2025 году взаимная торговля превысила 27 миллиардов долларов, тогда как в 2022-м составляла 18 миллиардов.

За девять месяцев текущего года Россия экспортировала на Африканский континент 13 миллионов тонн сельхозпродукции, а российские удобрения и зерно получали более 40 государств.

