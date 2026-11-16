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Папа Римский Лев XIV опубликовал в соцсетях кадры перелета над Перу на вертолете Ми-17, которым управлял пилот в шлеме с надписью "Россия" и российским триколором. Об этом сообщает Life.ru.

Понтифик вылетел 14 ноября из Чиклайо в город Санта-Крус-де-Суччабамба в Андах. Вертолет используется ВВС Перу. Во время полета Лев XIV зашел в кабину, надел гарнитуру и сел рядом с пилотами, чтобы осмотреть местность.

Пользователи обратили внимание на экипировку летчика и предположили, что машиной управлял россиянин. Подписчики пошутили, что понтифик серьезно относится к полетам, поэтому доверился профессионалу из России.

Лев XIV посещает Перу, Уругвай и Аргентину в рамках апостольского визита по странам Латинской Америки. Поездка должна продлиться 12 дней.

