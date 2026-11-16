16 ноября, 16:36Происшествия
Пожар на складе в Крылатском потушен
Фото: МЧС России
Пожар на складе горнолыжного комплекса в районе Крылатское потушен. Об этом сообщили в управлении МЧС по Москве.
В ведомстве добавили, что сведений о пострадавших пока не поступало.
О возгорании на Крылатской улице стало известно 16 ноября. Там загорелось одноэтажное здание с деревянной пристройкой, где хранится инвентарь горнолыжного комплекса "Лата Трэк".
Сначала площадь пожара составляла 250 квадратных метров, однако пламя распространялось и привело к обрушению кровли. В итоге площадь возгорания увеличилась до 1,7 тысячи "квадратов". Основные силы пожарных подразделений были направлены на защиту стоящих рядом зданий.