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В турецком городе Айвалык маршрутный автобус съехал с дороги и оказался в море после того, как водитель перенес инсульт. Мужчина скончался, сообщили местные власти, передает РИА Новости.

В салоне находились 11 человек, включая ребенка. Всех пассажиров удалось спасти, угрозы их жизни нет. Отмечается, что в спасательной операции участвовали и случайные прохожие.

Ранее на автомагистрали "Фракия" в Болгарии произошло крупное ДТП с участием около 86 автомобилей. По данным МВД и Минздрава страны, в аварии погибли 11 человек, еще 48 пострадали.

Столкновения произошли на двух участках трассы между 289-м и 294-м километрами. Причиной осложнения движения стал густой туман. Пострадавших направили в больницы Сливена, Ямбола и Бургаса, для их перевозки в медицинские учреждения Софии задействовали правительственный и военно-транспортные самолеты.