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Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству поддержал законопроект, который увеличивает штрафы за лишение ребенка возможности общаться с родителями и близкими родственниками. Документ рекомендован к принятию в первом чтении.

Законопроект внесла группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной.

Авторы предлагают установить для родителей и иных законных представителей штраф от 5 до 10 тысяч рублей, если ребенка лишают общения с родными вопреки его интересам. Такое же наказание предусмотрено за умышленное сокрытие места нахождения детей и за неисполнение судебного решения о том, где будет жить ребенок либо как будут осуществляться родительские права.

Если нарушение совершено повторно, штраф вырастет до 20 тысяч рублей. По мнению разработчиков, это сделает наказание соразмерным самому проступку и справедливым.

Сейчас за подобное правонарушение предусмотрено взыскание от 2 до 3 тысяч рублей, а при повторном случае – от 4 до 5 тысяч рублей или административный арест на 5 суток.

Ранее в ГД предложили принять единый документ по борьбе с буллингом в школах. Такой документ должен установить порядок предупреждения и выявления случаев травли, а также разграничить полномочия ведомств. Депутаты разных фракций уже вносили в Госдуму инициативы об ответственности за буллинг, однако одних штрафов недостаточно.