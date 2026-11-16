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Канцлер Германии Фридрих Мерц, который увлекается пилотированием, больше не может управлять самолетом, поскольку действие его лицензии приостановили. Об этом пишет Bild.

В выходные Мерц попал в объективы фотокамер в кабине легкомоторной машины. Он летел из Берлина в Ноймюнстер в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на земельный съезд Христианско-демократического союза (ХДС). Часть СМИ решила, что за штурвалом находится сам канцлер, однако на этот раз он был только пассажиром, отметили в издании.

По данным СМИ, свой личный самолет Мерц продал. Лицензию частного пилота он получил в 2009 году, позже приобрел легкомоторный Diamond DA62.

Предположительно, от хобби глава правительства отказался из-за нехватки времени: чтобы действие лицензии не приостанавливалось, ее владельцу нужно постоянно практиковаться. При этом о лишении прав речи не идет – для возобновления действия документа Мерцу достаточно выполнить тестовый вылет с инструктором.

Еще в 2022 году Мерц привлек внимание прессы, когда прилетел на собственном самолете на остров Зильт на свадьбу бывшего политика Кристиана Линднера.

Ранее королева Таиланда Сутхида Вачиралонгкорн впервые выполнила одиночный полет на шведском многоцелевом истребителе JAS 39C Gripen. Машину женщина подняла в воздух с авиабазы Wing 7 в провинции Сураттхани. За вылетом наблюдал супруг королевы – король Махи Вачиралонгкорн (Рама X). После приземления он преподнес букет и золотую нашивку ордена Gripen.

