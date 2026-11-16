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Употребление мускатного ореха может привести к двигательным нарушениям и тахикардии. Об этом Москве 24 рассказала заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

Ранее СМИ сообщили, что российская туристка попала в больницу во время отдыха на Бали после того, как съела четыре мускатных ореха. У пострадавшей отказали ноги и пропала речь.

Залетова объяснила, что мускатный орех – это продукт, который при употреблении в больших количествах действительно способен вызывать серьезные неврологические и психиатрические нарушения.





Татьяна Залетова заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Виновником является миристицин, который содержится в эфирном масле мускатного ореха. Именно с этим связывают его психоактивное действие. Симптомы возникают не сразу, а через 1–6 часов после употребления, могут включать спутанность сознания, тахикардию, тошноту и расширение зрачков.

В описанном в медицинской литературе случае у пациента после употребления порции мускатного ореха развился тяжелый психотический эпизод с дезорганизованной речью и двигательными нарушениями. И это очень похоже на то, что случилось с туристкой, отметила врач.

Также могут возникать тахикардия выше 140 ударов в минуту, ступор, непроизвольные сокращения мышц.

"При этом надо понимать, что мускатный орех в виде продающихся у нас в пакетиках специй – это тот же самый потенциально токсичный продукт. Поэтому использовать его надо лишь в небольших количествах: добавлять на кончике ножа в соус, кашу, выпечку, тогда риска не будет", – предупредила Залетова.

Особенно уязвимы люди, принимающие антидепрессанты: есть теоретические основания полагать, что сочетание больших доз мускатного ореха с этими препаратами может усилить токсичность, отметила эксперт.

С другими орехами тоже надо быть аккуратнее и употреблять не больше горсти в день. Потому что, например, миндаль содержит в кожуре синильную кислоту, которая способна в больших количествах вызывать отравление. Кешью, в свою очередь, может приводить к раздражению слизистой желудка, если орехи недостаточно очищены от оболочки.





Татьяна Залетова заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Кроме того, не надо забывать, что на орехи бывает аллергия. При этом симптомы обычно возникают довольно быстро, в течение нескольких минут после еды. Они могут включать крапивницу, зуд или покалывание во рту, отек губ, лица или языка, боль в животе, тошноту, рвоту, заложенность носа, кашель или затрудненное дыхание.

Самое грозное осложнение – это анафилаксия, то есть системная реакция, при которой падает давление, нарушается дыхание и без немедленной медицинской помощи человек может погибнуть, отметила Залетова.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова предупредила, что употребление креатина в больших дозах может приводить к проблемам со стороны ЖКТ, проявляющимся тошнотой, диареей, вздутием, дискомфортом в животе. Кроме этого, в первую неделю приема добавки может увеличиться масса тела за счет дополнительного накопления воды в мышцах.

