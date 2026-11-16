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Мать убитого в Таиланде россиянина Михаила Емельянова считает пожизненный срок для двух граждан РФ, осужденных за убийство ее сына, более страшным наказанием, чем смертная казнь. Об этом она заявила в беседе с ТАСС.

Все дело в тюрьме, где им предстоит отбывать наказание, пояснила она журналистам. Адвокат рассказал матери убитого, что в тюрьме осужденных ждет полная изоляция от внешнего мира. Также там запрещены посещения, звонки, перевод денег на счет.

"Родные больше никогда их не увидят, как и я больше не увижу своего сына живым", – сказала женщина.

30-летний Емельянов жил в Паттайе. В первых числах января 2026 года он перестал выходить на связь. Мать россиянина приехала в Таиланд и обратилась в местную полицию с заявлением об исчезновении сына. Позже с ней связались неизвестные и потребовали выкуп, но связь с предполагаемыми похитителями вскоре оборвалась.

В феврале неподалеку от Паттайи обнаружили расчлененное тело Емельянова. Останки были захоронены в нескольких неглубоких могилах. Затем правоохранители задержали в одной из гостиниц Бангкока Ярослава Демидова и Дмитрия Маскалева.

Следствие установило, что Емельянов погиб еще 7 января, а выкуп у его матери требовали уже после убийства. Демидов и Маскалев признали вину по всем пунктам обвинения, в том числе по убийству мужчины и расчленению тела с последующим захоронением, чтобы скрыть преступление. Суд приговорил обоих к пожизненному заключению.

