Премьер Таиланда заявил, что жертвами убийств россиян чаще становятся экспаты

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Тяжкие преступления против иностранцев в Таиланде крайне редки, а их жертвами в большинстве случаев оказываются экспаты, а не туристы. Об этом заявил премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун, комментируя два жестоких убийства граждан России, произошедших с начала 2026 года в районе Хуай Яй.

Так, в начале января там был убит 30-летний россиянин Михаил Емельянов, тело которого расчленили и захоронили на берегу озера. По обвинению в этом преступлении 1 февраля арестовали двоих граждан РФ, их дело рассматривает Провинциальный суд Паттайи.

Второе убийство произошло 26 июля: с особой жестокостью были убиты 17-летний Роман и 22-летняя Диана Назимовы. В пятницу по подозрению в этом преступлении задержали двоих граждан Таиланда – жителей того же района.

"Оба этих преступления вызвали возмущение по всему Таиланду, а убийство молодых россиян еще и совершено тайцами, так что, кроме того, что это страшная трагедия, это еще и страшный позор для Таиланда. Мы отдаем себе в этом отчет", – приводит РИА Новости слова Чанвиракуна.

Премьер пояснил, что экспаты, живущие в стране годами, чаще становятся жертвами, потому что выходят за рамки обустроенных для туристов зон проживания, питания и развлечений, где безопасность всегда на высоте.

"Для экспатов Таиланд – дом, и они часто живут так, как живут их друзья и коллеги из числа местных жителей, но при этом не всегда могут самостоятельно и спонтанно, как это делают тайцы, определить степень опасности того или иного действия", – отметил Чанвиракун.

Он охарактеризовал район Хуай Яй как прекрасное место для жизни на природе за городской чертой, с чистой экологией и большими пространствами. Однако, по его словам, это отдаленное место, где жилые дома и поселки могут находиться в нескольких километрах друг от друга.

Чанвиракун выразил сожаление, что гибель двух молодых россиян произошла из-за случайной встречи на пустой ночной дороге с преступником, который, по его словам, "давно потерял человеческое обличье".

О пропаже брата и сестры Назимовых в таиландском курортном городе Паттайя стало известно 27 июля. В ходе поисков обнаружили мотоцикл, принадлежащий россиянам. Он оказался закопан в водоотводном канале.

Спустя время полицейские задержали двух граждан Таиланда. Фигуранты признались, что убили несовершеннолетнего россиянина, а его 22-летнюю сестру забили до смерти. Правоохранители предположили, что причиной нападения могли стать планы похитить мотоцикл россиян.

Подозреваемые указали место, где могут быть захоронены тела брата и сестры. Там полицейские обнаружили два захоронения. В одном находились два тела, в другом – еще три.