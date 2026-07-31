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31 июля, 16:11

Происшествия

Мать убитых в Таиланде брата и сестры отреагировала на случившееся

Фото: телеграм-канал SHOT

Мать погибших в Таиланде россиян – 17-летнего Романа и его 22-летней сестры Дианы Назимовых – отреагировала на случившееся в своих соцсетях. Ее пост приводит RT.

"С***! Убили моих детей", – высказалась женщина.

Она оставила эмоциональное послание, сопроводив его плачущим эмодзи.

В свою очередь, издание Baza в своем канале в MAX сообщило, что на месте захоронения россиян, которое указали задержанные по делу об их исчезновении, всего найдено пять тел. Двое из них принадлежат Назимовым, а остальные три, по предварительным данным, членам одной семьи, которые стали свидетелями убийства.

В то же время портал Thairath News опубликовал кадры допроса задержанных, в рамках которого один из них, ранее сидевший за изнасилование, отрицает свою вину в насильственных действиях сексуального характера в отношении Назимовой.

"Нет, я ее не насиловал, начальник. Можете проверить ДНК. Я говорю честно", – заявил фигурант.

В ответ полицейский напомнил ему о прошлой судимости, но мужчина продолжил настаивать на своей невиновности в этом эпизоде.

Об исчезновении брата и сестры в провинции Чонбури стало известно 26 июля. Они перестали выходить на связь. При этом незадолго до этого девушка говорила, что ей кажется, будто за ней кто-то наблюдает.

Через три дня их мотоцикл Honda ADV 150 был найден закопанным в разобранном виде. Затем полиция задержала двух подозреваемых – Панга и Сыа Хой. По данным правоохранителей, они способствовали бегству двух основных подозреваемых – Понгу и Тхонгу, а также спрятали мопед.

Вскоре задержали и последних двух. Им инкриминировали участие в ограблении с применением транспортного средства. Преступники сознались в убийстве, рассказав, что молодого человека застрелили, а девушку избили до смерти. Полиция предполагает, что нападение было связано с намерением похитить мотоцикл россиян.

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