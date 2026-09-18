Размер Нобелевской премии увеличили до $1,2 млн

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Размер Нобелевской премии увеличили до 1,2 миллиона долларов (приблизительно 101 миллион рублей). Об этом сообщили в Нобелевском фонде.

Такое решение было принято в связи с 125-летием премии.

"Увеличивая сумму премии, мы сохраняем долгосрочное значение Нобелевской премии и гарантируем, что финансовая часть премии сохраняет свою ценность с течением времени", – говорится в сообщении на сайте фонда.

Размер премии в каждой категории также увеличили на 1 миллион шведских крон (около 100 тысяч долларов, или 8,4 миллиона рублей). За последние 15 лет размер вознаграждения корректировали несколько раз, в том числе и уменьшали. В этом году лауреатов Нобелевской премии объявят с 5 по 12 октября.

Ранее в Нобелевском центре мира объяснили, что при продаже или передаче медали другому человеку статус ее обладателя не изменится. Там отметили, что статус обладателя Нобелевской премии мира присваивается пожизненно. По уставу выбор лауреата – окончательный, подобное решение нельзя пересмотреть или изменить.