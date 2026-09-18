Собянин: три летевших на Москву БПЛА сбито системой ПВО Минобороны

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО Минобороны сбили три украинских беспилотника, летевших на Москву в пятницу, 18 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

При этом с 20:00 17 сентября до 07:00 18-го числа в сторону Московского региона направлялось свыше 350 беспилотников.

Как указывал мэр, большая часть из них была ликвидирована на дальних рубежах. При этом на подлете к российской столице уничтожили 64 дрона.