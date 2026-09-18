Спасатели эвакуировали людей с аттракциона в парке "Орион" на ВДНХ

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Спасатели благополучно эвакуировали людей, находившихся на аттракционе "Стратосфера" в семейном парке "Орион" на ВДНХ в Москве. Никто из гостей не пострадал, сообщили в телеграм-канале парка.

"Ситуация на аттракционе "Стратосфера" полностью урегулирована", – говорится в сообщении.

Как стало известно ранее, на аттракционе произошел технический сбой. В результате на "Стратосфере" застряли 14 человек, включая детей.

В парке подчеркивали, что городские службы проводят необходимые действия. Техническая служба также контролирует ситуацию.