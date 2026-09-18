Юрист Комагина: за смерть собак из Дзержинска заводчице грозит до 5 лет тюрьмы

Волонтеры пожаловались на квартиру с минимум пятью мертвыми далматинами в Нижегородской области, откуда трупный запах разносился по всему подъезду. В состоянии животных обвинили бывшую владелицу питомника, которая ранее уже попадала в скандалы из-за своей деятельности. Подробности – в материале Москвы 24.

"Там шкуры собак, там черви"

Фото: vk.ru/id1089105713; bfsostradanie

Мертвых собак обнаружили в квартире бывшей владелицы питомника далматинов History Maker Татьяны Николаевой в Дзержинске Нижегородской области.



По словам волонтеров, жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах, который шел от одной из квартир. Когда двери вскрыли, внутри нашли не менее пяти мертвых собак, плюс 13 истощенных животных удалось спасти.



Инспектор Нижегородской области по защите животных Лара Саплина рассказала изданию "Подъем", что находиться в помещении было невозможно.





Лара Саплина инспектор Нижегородской области по защите животных Мы стоять там не могли – мы задыхались. Дети там травятся трупным запахом. Там шкуры собак, там черви. Вытащили пока пять трупов, другие мешки мы не проверяли, потому что, когда мы увидели червей, нам всем стало плохо. Но там еще мешки были.

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга, а в клетке лежал мумифицированный труп пса. Стены и полы были ободраны и завалены фекалиями. Общественники не исключили, что далматинам подрезали голосовые связки, чтобы они не лаяли. Выживших псов осмотрели ветеринары, сейчас им ищут новых хозяев.



"Она раньше выставляла своих собак, титулы какие-то получала. Но сейчас женщина неадекватная: она кидается драться на полицию, на волонтеров, душит собаку, у нас выхватывая", – описала поведение заводчицы Саплина.

В региональном ГУ МВД сообщили НИА "Нижний Новгород", что полиция начала проверку после жалоб на квартиру. Зоозащитники же потребовали принудительного лечения женщины в психиатрической больнице, если ее признают невменяемой.



Саплина рассказала, что Николаеву доставляли в полицию, но через час отпустили. Куда она уехала, волонтеры не знают, однако уверены, что у женщины есть "второй адрес и еще собаки".



Питомник History Maker давно вызывал вопросы у зоозащитников. По их словам, часть собак хозяйка держала в гараже, животных редко выгуливали и плохо кормили. На здоровье питомцев жаловались и покупатели, при том что за собак просили до 50 тысяч рублей, сообщает АиФ "Нижний Новгород".



Ранее Российская кинологическая федерация (РКФ) удалила название питомника из своей базы, лишив хозяйку права оформлять щенков и выдавать официальные документы. Однако объявления о продаже животных и предложения о вязках продолжали появляться в Сети. Также в 2021 году Николаеву лишали статуса в федерации, но она его восстановила.



При этом до августа 2026 года заводчица трудилась учителем физкультуры в школе, сообщили телеграм-каналу Ni Mash в министерстве образования Нижегородской области. В ведомстве отметили, что она уволилась по собственному желанию, а жалоб от родителей или законных представителей детей на нее не поступало. Однако журналисты утверждают, что Николаеву уволили за пьянство, а бывшие ученики рассказывали о ее агрессивном поведении на уроках.

Говорить бесполезно?

Ситуация с квартирой, где разводят собак в антисанитарных условиях, требует от соседей последовательных и официальных действий. Об этом Москве 24 рассказала юрист, руководитель благотворительного фонда помощи животным Анастасия Комагина.

"Личные разговоры с заводчицей здесь неэффективны, это очевидно. Первое, что нужно сделать, – зафиксировать проблему официально. При стойком трупном запахе необходимо вызвать полицию", – подчеркнула эксперт.

По ее словам, важно требовать не просто визита участкового, а приезда наряда для вскрытия квартиры, если есть угроза жизни или здоровью, трупный запах и антисанитария к этому относятся. Далее следует подать коллективную жалобу: обращение от нескольких квартир имеет значительно больший вес, поэтому надо собрать подписи всех недовольных соседей.

Юрист отметила, что параллельно нужно направить письменные обращения в несколько инстанций. В частности, в управляющую компанию с требованием провести проверку и составить акт о нарушении санитарных норм. Организация обязана реагировать на такие сигналы.

Кроме того, стоит оформить жалобу в Роспотребнадзор по факту антисанитарии и угрозы здоровью, включая запах, червей и возможные инфекции. Это ключевая инстанция для фиксации санитарных нарушений. Также следует написать заявление в полицию о жестоком обращении с животными (ст. 245 УК РФ) и необеспечении санитарного благополучия соседей.

В прокуратуру же нужно обращаться, если полиция или УК бездействуют, жалобы на отсутствие реакции действительно эффективны, добавила Комагина.





Анастасия Комагина юрист, руководитель благотворительного фонда помощи животным Уголовная ответственность по статье 245 УК РФ предполагает штраф до 80 тысяч рублей, либо обязательные работы, либо лишение свободы на срок до 3 лет. Если деяние совершено в отношении нескольких зверей, что подтверждается находкой трупов, это квалифицирующий признак по пункту "д" части 2 статьи, и наказание ужесточается.

Максимальное наказание по пункту "д" части 2 составляет до 5 лет лишения свободы.

Также, по ее словам, возможна административная ответственность по статье о несоблюдении требований к содержанию животных (8.52 КоАП РФ): за это гражданам грозит штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей. Однако в данном случае, по оценке Комагиной, будет применяться именно уголовная статья.

"Принудительное психиатрическое лечение – реальная практика в делах о жестоком обращении с животными. Если судебно-психиатрическая экспертиза признает человека невменяемым или нуждающимся в лечении, суд может освободить его от уголовной ответственности и направить в стационар. Именно этого, как я понимаю, требуют волонтеры в данном случае", – уточнила юрист.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Комагина пояснила, что при наличии доказательств – видео, свидетельских показаний, актов проверок – суды выносят обвинительные приговор вплоть до принудительного лечения.

При этом санкции могут последовать и со стороны Российской кинологической федерации, которая руководствуется в том числе внутренним кодексом этики. За жестокое обращение с собаками и неэтичное поведение выставочная комиссия РКФ может дисквалифицировать владельца и аннулировать оценки и титулы, рассказала специалист.





Анастасия Комагина юрист, руководитель благотворительного фонда помощи животным Поскольку заводчицу уже лишали титула в 2021 году, у волонтеров есть основания требовать применения этой санкции повторно. А РКФ стоит задуматься, если у них повторно получают титул подобные "заводчики". Дисквалификация таких деятелей должна быть пожизненной. Я бы таким людям запрещала заводить животных в принципе.

Она уточнила, что на данный момент отдельного федерального закона, прямо запрещающего разведение собак в квартире, нет. Но в Нижегородской области установлены конкретные нормативы содержания животных в многоквартирных домах, они утверждены постановлением правительства региона № 730 от 22 ноября 2024 года.

Согласно документу, при расчете предельного количества питомцев в квартире учитывается минимальная площадь, необходимая для одной особи. Для собак высотой в холке более 30 сантиметров – не менее 2,5 квадратного метра, до 30 сантиметров – не менее 1,5, для кошек – 0,8.

Предельное количество зверей определяется не просто по метражу, а по специальной формуле, которая учитывает общую площадь жилья, количество проживающих людей и размер животного. Некоторые другие регионы также двигаются в сторону подобных ограничений, заключила Комагина.

