МГИК: более 1,8 млн человек проголосовали на выборах в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 1,8 миллиона человек проголосовали на выборах в столице, сообщил зампредседателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

Электронно голос отдали 1,7 миллиона человек, бумажный бюллетень предпочли около 100 тысяч.

Голосование проходит без нарушений, уточнил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.

"На каждом участке работают наши наблюдатели, которые обладают четким алгоритмом действий, знают, как поступить при возникновении той или иной ситуации. Также в штабе работает Группа разбора, которая осуществляет оперативный анализ и реагирует на информацию о возможных инцидентах. Также для наблюдения за онлайн-голосованием в штабе доступны расширенные инструменты", – сказал он.

Выборы в Госдуму и совмещенные с ними кампании проходят в России с 18 по 20 сентября. В Москве для избирателей открыты 1 443 участка.

Среди голосующих также проходит акция "Выбираем вместе 2026 – Москва" программы "Миллион призов". За участие в электронном голосовании можно получить от 1 до 50 тысяч призовых баллов, чтобы затем обменять на промокоды и призы. Первые победители будут объявлены 19 сентября.