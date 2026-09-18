Литва вернула россиянина, который приплыл из Калининграда за убежищем

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Сотрудники пограничной службы Литвы задержали и вернули в Россию гражданина РФ, который приплыл по реке Неман и попросил политическое убежище. Об этом сообщает издание Lrytas.

Мужчину задержали днем 17 сентября на берегу Немана. Издание Lrytas сообщило, что мужчине 60 лет, однако BNC передало, что ему 68 лет.

В ходе допроса задержанный рассказал пограничникам и полицейским, что в России его преследуют за "действия в социальных сетях". В тот же день литовские власти решили вернуть мужчину в Калининградскую область через контрольно-пропускной пункт Панемуне.

Представитель Службы охраны государственной границы заявил, что информации о грозящей мужчине опасности, особом статусе или возможном приеме в Евросоюз не было. В связи с этим было принято решение отказать ему во въезде.

Ранее департамент полиции и погранохраны Эстонии выслал из страны россиянина Андрея Журавлева, который якобы работал на спецслужбы РФ и планировал собирать разведданные в уезде Ида-Вирумаа. Отмечалось, что у него был вид на жительство в Эстонии, но в основном он находился на территории России.