18 сентября, 18:34Политика
Зеленский заявил о "космическом дефиците" денег у Украины
Фото: ТАСС/Zuma
У Украины "космический дефицит" средств, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на открытии встречи Карпатской интеграционной инициативы в Буковеле в Ивано-Франковской области. Видео выступления опубликовано его офисом.
По словам Зеленского, ранее он уже говорил с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В ближайшее время он встретится с ней еще раз, чтобы предложить свои идеи о выходе из дефицита.
"Для оптимизма нужны деньги", – подчеркнул украинский президент.
Ранее по приглашению Зеленского на Украину прибыл президент Сербии Александр Вучич. Карпатская интеграционная инициатива предполагает участие представителей восьми государств: помимо Украины и Сербии, в проект вовлечены Австрия, Чехия, Венгрия, Словакия, Польша и Румыния.
До этого бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель указывала, что Европа пересмотрит подход к финансированию Киева после просьб Зеленского выделить часть средств из кредита, который должен быть предоставлен только в 2027 году.