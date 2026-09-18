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У Украины "космический дефицит" средств, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на открытии встречи Карпатской интеграционной инициативы в Буковеле в Ивано-Франковской области. Видео выступления опубликовано его офисом.

По словам Зеленского, ранее он уже говорил с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В ближайшее время он встретится с ней еще раз, чтобы предложить свои идеи о выходе из дефицита.

"Для оптимизма нужны деньги", – подчеркнул украинский президент.

Ранее по приглашению Зеленского на Украину прибыл президент Сербии Александр Вучич. Карпатская интеграционная инициатива предполагает участие представителей восьми государств: помимо Украины и Сербии, в проект вовлечены Австрия, Чехия, Венгрия, Словакия, Польша и Румыния.

До этого бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель указывала, что Европа пересмотрит подход к финансированию Киева после просьб Зеленского выделить часть средств из кредита, который должен быть предоставлен только в 2027 году.

