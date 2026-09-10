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10 сентября, 11:03

Политика

Патрушев призвал Россию в вопросе урегулирования на Украине надеяться на себя

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

В процессе мирного урегулирования ситуации вокруг Украины России прежде всего следует рассчитывать на собственные силы. Об этом помощник президента РФ Николай Патрушев заявил журналисту Life.ru Александру Юнашеву.

Таким образом, он ответил на вопрос о возможном влиянии со стороны США на переговорный процесс. Примечательно, что американская сторона ранее заявила о возможности вернуть переговоры по Украине в трехсторонний формат.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что после поездок спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев в ближайшие недели может появиться возможность для новых контактов. По его словам, визиты оказались содержательными.

При этом в Москве пока не сообщали о конкретных договоренностях. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили возможные шаги по урегулированию конфликта и развитию двусторонних отношений. По его словам, разговор стал продолжением контактов Кушнера и Уиткоффа с российской и украинской сторонами.

Одним из возможных шагов со стороны США Ушаков назвал прекращение помощи Киеву. При этом подробности обсуждения этой темы, как и других вопросов переговоров президентов, не раскрывались.

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