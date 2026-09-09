Путин и Трамп по телефону обсудили возможный трехсторонний саммит РФ, США и КНР

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Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили возможность проведения трехстороннего саммита с участием Китая. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, такая возможность упоминалась и ранее, она будет рассматриваться.

Встреча лидеров трех стран может состояться в ноябре в китайском Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), указывал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Телефонный разговор глав России и США состоялся накануне, 8 сентября. Он был посвящен вопросам украинского урегулирования. В ходе беседы Путин также дал объективный анализ происходящего в зоне спецоперации и перспектив достижения ее задач.



Звонок длился ровно час и, по оценке Ушакова, прошел в конструктивном и откровенном ключе, однако носил конфиденциальный характер. В ходе разговора Трамп высказал мысль о необходимости завершения конфликта, что, по его мнению, открыло бы перспективы для восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном.

Лидеры договорились продолжить работу по решению гуманитарных вопросов, включая обмены заключенными и осужденными лицами. При этом глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что американские переговорщики не требуют невозможного и не выдвигают несправедливых условий, в отличие от Европы.

