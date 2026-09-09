Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 14:05

Политика

Путин и Трамп по телефону обсудили возможный трехсторонний саммит РФ, США и КНР

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили возможность проведения трехстороннего саммита с участием Китая. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, такая возможность упоминалась и ранее, она будет рассматриваться.

Встреча лидеров трех стран может состояться в ноябре в китайском Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), указывал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Телефонный разговор глав России и США состоялся накануне, 8 сентября. Он был посвящен вопросам украинского урегулирования. В ходе беседы Путин также дал объективный анализ происходящего в зоне спецоперации и перспектив достижения ее задач.

Звонок длился ровно час и, по оценке Ушакова, прошел в конструктивном и откровенном ключе, однако носил конфиденциальный характер. В ходе разговора Трамп высказал мысль о необходимости завершения конфликта, что, по его мнению, открыло бы перспективы для восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном.

Лидеры договорились продолжить работу по решению гуманитарных вопросов, включая обмены заключенными и осужденными лицами. При этом глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что американские переговорщики не требуют невозможного и не выдвигают несправедливых условий, в отличие от Европы.

Читайте также


властьполитика

В РФ попал устойчивый к лекарствам штамм туберкулеза

Ранее его замечали на территории Белоруссии, где он впервые был найден в 2006 году

Эксперты уточняют: прогнозировать дальнейшее распространение штамма пока сложно

Читать
закрыть

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика