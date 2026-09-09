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09 сентября, 15:46

Безопасность

Мошенники начали предлагать продавцам Wildberries "компенсацию" за сгоревший товар

Фото: 123RF.com/melnyk58

Мошенники начали массово рассылать продавцам Wildberries фейковые предложения о выплате компенсации за сгоревший на складах маркетплейса товар. Об этом сообщается в телеграм-канале Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК).

Аферисты предлагают селлерам "помощь" в получении выплат. Они утверждают, что Wildberries может вернуть среднюю стоимость реализации за вычетом стандартной комиссии, при этом логистика и хранение в счет не идут. Соглашение якобы поступит в систему электронного документооборота в период с 9 по 16 ноября, а выплаты будут производиться равными долями до конца декабря.

За свои услуги злоумышленники просят процент от суммы поврежденного товара, размер которого определяется в индивидуальном порядке. Оплатить они предлагают сразу все, что выйдет дешевле, или половину стоимости. При этом в случае неудачи они обещают вернуть предоплату в полном объеме в течение 5–8 рабочих дней.

В АУРЭК подчеркнули, что это полностью фейковая схема. В Wildberries также подтвердили, что у компании нет никаких дополнительных или тайных каналов компенсации, а появившаяся информация является ложью. Материалы уже получила служба безопасности маркетплейса для осуществления проверки и принятия мер.

Ранее Wildberries объяснил задержку выплат продавцам за реализованный товар принятыми мерами по борьбе с DDoS-атаками. Как пояснили в компании, во время высокой вредоносной нагрузки защитные механизмы временно блокируют операции, связанные с денежными средствами. Поэтому вывод денег обрабатывается немного дольше.

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