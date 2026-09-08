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08 сентября, 14:48

Экономика

Wildberries объяснил задержку выплат продавцам мерами против DDoS-атак

Фото: 123RF.com/audi100znam

Wildberries задержал выплаты продавцам за реализованные товары из-за принятых мер безопасности против DDoS-атак. При этом большая часть селлеров получила деньги, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.

"Большинство селлеров получили выплаты за реализованный товар, часть продавцов столкнулась с задержками при обработке операций по выводу средств. Это вызвано мерами безопасности, принятыми в ответ на DDoS-атаки, которые были нацелены на системы сервиса "Баланс продавца", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, при повышенной вредоносной нагрузке защитные механизмы могут на время приостанавливать обработку отдельных операций, касающихся отправки денежных средств. В результате часть заявок на вывод финансов может обрабатываться дольше обычного.

При этом в компании подчеркнули, что все средства продавцов находятся в сохранности и селлеры получат их после завершения необходимых технических процедур.

Ранее в Минпромторге России заявили, что меры господдержки, которые получают продавцы Wildberries, пострадавшие от атак беспилотников, следует распространить на селлеров других маркетплейсов, среди которых и Ozon.

До этого, в августе, правительство России утвердило меры поддержки бизнеса, который пострадал из-за атак БПЛА на объекты Wildberries, а также меры по сохранению работы самой компании. Они предусматривают отсрочку по налогам и страховым взносам, приостановку налоговых проверок и проверок правильности исчисления и уплаты взносов.

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