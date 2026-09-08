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08 сентября, 15:47

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RT: внучка экс-мэра Самары планировала сгенерировать голоса убитых близких

Внучка экс-мэра Самары планировала сгенерировать голоса убитых близких – СМИ

Фото: oblsud.sam.sudrf.ru

Внучка экс-мэра Самары Екатерина Тархова, обвиняемая в убийстве бабушки и дедушки, после расправы пыталась создать видимость того, что родные живы. Для этого она обратилась к специалисту по нейросетям, чтобы сгенерировать голоса убитых, сообщает RT со ссылкой на источник в суде.

По данным источника, Екатерина обратилась за помощью к некоему Виктору Беланову, который называет себя "куратором креативных нейросетей". На заседании суда Беланов пояснил, что помог девушке сгенерировать с помощью ИИ поздравления и аудиосообщения о проблемах со здоровьем от имени Виктора Тархова и его супруги.

Таким образом Екатерина рассчитывала ввести окружающих в заблуждение и скрыть факт гибели родственников.

В конце декабря 2024 года экс-мэр Самары Виктор Тархов и его супруга Наталья Тархова перестали выходить на связь. Позже выяснилось, что они убиты, а по подозрению в совершении преступления задержали их внучку.

На кадрах с записей с камер видеонаблюдения было видно, как женщина заносила в дом бочки и выносила мусорные пакеты. Позже в квартире были найдены следы крови и фрагменты кровеносных сосудов, принадлежащих жертвам.

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