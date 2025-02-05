РИА Новости: бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супругу застрелили

Фото: ТАСС/Николай Никитин

Бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супругу застрелили, передает РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.

Источник утверждает, что подозреваемая в преступлении – внучка Тархова. Она задержана полицией.

С 2006 по 2010 год Тархов занимал пост главы администрации Самары. До этого, с 2002 по 2006 год, он был избран депутатом Самарской губернской думы от избирательного округа № 20 в Чапаевске. В 2000 году он также участвовал в выборах на должность губернатора Самарской области, где набрал почти 30% голосов избирателей.

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