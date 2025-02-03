Оперативные службы назвали покушение на Саркисяна в ЖК "Алые Паруса" заказным

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Покушение на главу Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна в ЖК "Алые Паруса" в Москве было заказным и тщательно спланированным, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей оперативных служб.

По словам собеседника агентства, в настоящий момент следователи устанавливают заказчиков преступления. Пронести взрывное устройство в ЖК мог курьер или человек под видом работника коммунальных служб, пишет СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

"Кем и как было заложено взрывное устройство, устанавливается", – сказал собеседник агентства.

При этом мощность взрывного устройства, сдетонировавшего в ЖК, по предварительным данным, составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Специалисты продолжают проверять поврежденные взрывом лифты, уточнил представитель экстренных служб в беседе с РИА Новости.

Инцидент произошел на первом этаже жилого комплекса, расположенного на Авиационной улице в столичном районе Щукино, 3 февраля. В результате было повреждено остекление и гипсокартонный потолок, однако пожара не последовало. При взрыве погиб один человек, еще четыре пострадали.

Одним из раненых оказался Саркисян. По данным оперативных служб, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Правоохранители назвали целью взрыва покушение на убийство.

К настоящему моменту установлено, что несущие конструкции дома в ЖК не были повреждены. Это означает, что на месте происшествия не должно произойти обрушений.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Предварительно взрыв неустановленного устройства произошел в одном из лифтов.