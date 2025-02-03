Причиной ЧП в ЖК "Алые паруса" в Москве стал взрыв неустановленного устройства

Видео: телеграм-канал SHOT

Причиной ЧП в ЖК "Алые паруса" стал взрыв неустановленного устройства, пишет со ссылкой на оперативные службы ТАСС

Как отметил собеседник агентства, оно взорвалось в лифте. Сейчас на месте работают взрывотехники.

Взрыв на первом этаже жилого комплекса, расположенного на Авиационной улице в столичном Щукине, произошел 3 февраля. В результате было повреждено остекление и гипсокартонный потолок, однако пожара не последовало.

При взрыве погиб один человек. Число пострадавших в результате инцидента, по данным СМИ, выросло до четырех человек. К настоящему моменту установлено, что несущие конструкции дома в ЖК не были повреждены. Это означает, что на месте происшествия не должно произойти обрушений.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты СК РФ организовали оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

