27 января, 20:56Происшествия
Два человека пострадали в результате взрыва газового баллона в Балашихе
Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"
Два человека пострадали в результате взрыва туристического газового баллона в жилом доме в Балашихе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.
По словам представителя ведомства, один из пострадавших был осмотрен бригадой скорой помощи на месте. Второй – госпитализирован в стационар.
"Его состояние в настоящий момент оценивается как средней степени тяжести", – уточнили в Минздраве.
Хлопок туристического газового баллона в жилом доме на улице Строителей в Балашихе произошел вечером 27 января. В МЧС сообщили, что разрушений несущих конструкций не наблюдалось, пожара не последовало.
До этого взрыв газа произошел в квартире пятиэтажного дома на улице Луначарского в Петрозаводске. В результате ЧП в квартире обрушилась межкомнатная стена. По данным МЧС, пострадали четыре человека. После взрыва возгорание не было.
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