27 января, 19:27Происшествия
Хлопок газового баллона произошел в жилом доме в Балашихе
Ведомство отметило, что ЧП произошло в доме на улице Строителей в микрорайоне Новое Измайлово. В результате происшествия пострадала женщина.
"В результате хлопка разрушений несущих конструкций нет, пожара не последовало", – добавили в МЧС.
Ранее взрыв газа произошел в квартире пятиэтажного дома на улице Луначарского в Петрозаводске. В результате ЧП в квартире обрушилась межкомнатная стена. По данным МЧС, пострадали четыре человека. После взрыва возгорание не последовало.