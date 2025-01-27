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27 января, 19:27

Происшествия

Хлопок газового баллона произошел в жилом доме в Балашихе

Видео: телеграм-канал SHOT

В жилом доме в Балашихе произошел хлопок туристического газового баллона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Московской области.

Ведомство отметило, что ЧП произошло в доме на улице Строителей в микрорайоне Новое Измайлово. В результате происшествия пострадала женщина.

"В результате хлопка разрушений несущих конструкций нет, пожара не последовало", – добавили в МЧС.

Ранее взрыв газа произошел в квартире пятиэтажного дома на улице Луначарского в Петрозаводске. В результате ЧП в квартире обрушилась межкомнатная стена. По данным МЧС, пострадали четыре человека. После взрыва возгорание не последовало.

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