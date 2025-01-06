Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Карелии

Фото: МЧС России

Взрыв газа произошел в квартире пятиэтажного дома на улице Луначарского в Петрозаводске, пострадали четыре человека. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"В Петрозаводске в квартире 5-этажки обрушилась межкомнатная стена из-за хлопка газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания", – указано в сообщении.

В МЧС добавили, что пострадали четыре человека, двоих из них извлекли из-под завалов. На месте работают 44 специалиста и 9 единиц техники.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков в своем телеграм-канале также сообщил о происшествии на улице Луначарского в Петрозаводске и уточнил, что на месте работают экстренные службы.

Ранее взрыв газа в доме произошел в Малгобекском районе Ингушетии. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".