06 января, 23:40Происшествия
Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Карелии
Фото: МЧС России
Взрыв газа произошел в квартире пятиэтажного дома на улице Луначарского в Петрозаводске, пострадали четыре человека. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.
"В Петрозаводске в квартире 5-этажки обрушилась межкомнатная стена из-за хлопка газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания", – указано в сообщении.
В МЧС добавили, что пострадали четыре человека, двоих из них извлекли из-под завалов. На месте работают 44 специалиста и 9 единиц техники.
Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков в своем телеграм-канале также сообщил о происшествии на улице Луначарского в Петрозаводске и уточнил, что на месте работают экстренные службы.
Ранее взрыв газа в доме произошел в Малгобекском районе Ингушетии. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".
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